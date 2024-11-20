Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in laiklik üzerine yaptığı açıklamalara destek verdiklerini belirterek, “Laiklikle ilgili bir tarihi hakikati dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e karşı başlattıkları örgütlü linç hareketinde mesele Yusuf Tekin değildir. Aziz milletimizin iradesine, inançlarına, kültür ve tarihine düşmanlıktır” dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İsmail Şanal, laiklik tartışmaları ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

“Bu topraklara ait olmayan kavramları kutsayanların bu millete reva gördükleri zulümleri hiç birimiz unutmuş değiliz” diyen Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Laikçi yobazlık yüzünden insanlarımız dışlandı, hor görüldü, örselendi, eziyetler gördü. Laikçi bağnazlık bu ülkede adeta bir inanç ve kültür soykırımına dönüştü. Her fırsatta milletin değerleri aşağılandı, hakarete uğradı. İdeolojik bağnazlıklarına bilimsellik; demode fikirlerine çağdaşlık atfedenler kendi cehaletlerini görmeyip ilim ve irfanla kuşanmış millete cahil muamelesi yaptılar.

Çağdaşlaşma, laikleşme, Batılaşma, modernleşme adına ezan susturuldu, birçok cami yıkıldı, birçoğu ahıra çevrildi, Kur’an eğitimi yasaklandı, medreseler kapatıldı. İtiraz edenler dara çekildi. Halka rağmen halk için hareket edenler milletin değerlerine düşmanlığı, milleti aşağılamayı ilericilik diye yutturmaya kalktılar. Ama aziz milletimiz inancına da iradesine de, haysiyetine de sahip çıktı ve o karanlık devri bir daha açılmamacasına kapattı.

Bilinmeli ki; din düşmanlığına laiklik, darbeciliğe demokrasi, yasakçılığa özgürlük, gerici fikirlere ilericilik, ideolojik saçmalıklara bilimsellik diyen, içini boşalttıkları kavramları milleti baskılama aracına dönüştüren, buna itiraz edenlere de gerici yaftası vuran aymazlığın bir daha hortlamasına izin vermeyeceğiz. Nasıl ki 2013 Gezi kalkışmasında mesele ağaç değil millet iradesini çiğnemek idiyse aynı zihniyetin laiklikle ilgili bir tarihi hakikati dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e karşı başlattıkları örgütlü linç hareketinde de mesele Yusuf Tekin değildir, aziz milletimizin iradesine, inançlarına, kültür ve tarihine düşmanlıktır. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin yalnız değildir. Konuşmasının altına aynen imzamızı atıyor, kendisini destekliyoruz.”