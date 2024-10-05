Gençlik Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligin ilk maçında pazar günü sahalarında oynayacakları Çankırı FK maçını kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Hüseyin Eğer bu sezon ilk kez mücadele edecekleri Bölgesel Amatör Ligde büyük bölümü kendi alt yapılarından çıkardıkları isimlerle yola devam ettiklerini belirterek ‘Kendi bütçemiz doğrultusunda inandığımız ve bildiğimiz dokuz transfer yaparak kadromuzu ouşturduk ve üç aya yakın süredir hazırlıklarımızı sürdürüyouz. İlk yılımızda amacımız üst sıralarda kendimize yer bulmak ve Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek. Rakibimiz bu sezon grupta şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi. Geçen sezon şampiyon olan Yozgat Bozokspor kulübünün antrenörü ve kadrosunun büyük bölümünü transfer etti. Şampiyonluk iddiası ile sezona hazırlandı ve bütçe olarak bu ligin çok üzerinde.

Onlarda sezona galibiyet ile başlamak isteyecek. Bizimde hedefimiz evimizdeki ilk maçımızdan iyi bir oyun sonunda puan yada puanlarla ayrılmak. Sahada bizler elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ümit ediyorumki Çorumlu futbol severlerde pazar günü sahamızda oynayacağımız bu maçta bizlere tribün desteği verirler ve maç sonunda sahadan istediğimizi alarak ayrılan takım oluruz’ dedi.