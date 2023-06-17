MURAT ÇETİN

Çorum’un sanat ve sporda tek adresi olan Lila Akademi Sanat Merkezi 17.kuruluş yıl dönümünü öğrenci ve velileri ile birlikte muhteşem yıl sonu gösterisi ile kutladı.

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen yılsonu gösterisinde öğrenciler bir yıl boyunca hazırladıkları dinleti ve gösterilerini sundu.

Etkinlik öncesinde bir açılış konuşması yapan Lila Sanat Akademi Müdürü DidemHamoğlu, “Çorum’un tek sanat merkezi olma özelliğini taşıyan Lila Akademi Sanat Merkezi olarak çocuklarımızın eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabildiğimiz ve onlara sanatsal yönden tüm branşlarımızda kaliteli bir eğitim verebildiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.” dedi.

Hamoğlu; “Yıl boyunca gösterdikleri sütün gayret ve başlarılardan dolayı Lila Sanat Akademi öğretmenlerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Öğrencilerin klasik bale, modern dans, piyano, keman, gitar ve jimnastik alanında hazırladıkları muhteşem gösteri büyük alkış topladı.