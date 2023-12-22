Liseli Gençler futbol il birinciliğinde finalin adı kondu. Dün oynanan yarı final maçlarını kazanan İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi ile Spor Lisesi takımları finale yükseldiler.

Sekiz takımın iki grupta yaptığı maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar dün çapraz olarak yarı finalde karşı karşıya geldiler. İtfaiye sahasında oynanan günün ilk yarı final maçında İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi ile Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. Rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun oynayan Şehit Mustafa Solak gol yollarında başarılı olamadı. İskilip Akşemsettin ise maçın son bölümünde Birol Gülek’in attığı golle rakibini 1-0 yenerek finale yükselen ik takım oldu.

Günün ikinci yarı final maçında ise Mehmetcik Anadolu Lisesi ile Spor Lisesi takımları karşılaştı. Maçta üstün görünen Spor Lisesi rakibi önünde 1-0 öne geçti. Maçın son dakikasına kadar bu üstünlüğünü sürdüren Spor Lisesi bu dakikada gole engel olamadı ve Mehmetcik Anadolu Lisesi maçı 1-1 beraberlik ile tamamladı. Statü gereği direk penaltı atışlarına geçimdi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Spor Lisesi bu yılda finale yükselmeyi başardı.

Liseli Gençler Futbolda 26 Aralık salı günü saat 11.30’da yarı final maçını kaybeden Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mehmetcik Anadolu Lisesi üçüncülük dördüncülük maçına çıkacaklar. Saat 13’de ise İskilip Akşemsettin Anadolu Lisesi ile Spor Lisesi şampiyonluk maçına çıkacaklar. Son beş yılda bu kategoride şampiyon olan Spor Lisesi bu ünvanını korumak İskilip Akşemsettin ise rakibinin bu üstünlüğüne son vermeyi hedefliyor.