Liseli Gençler A kategorisi grekoromen güreş il birinciliğinde beklendiği gibi Sungurlulu güreşcilerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinhciliğinde Sungurlu ve Boğazkale ağırlıklı toplam 18 öğrenci güreşci katıldı.

Yapılan güreşler sonunda sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler ve okulları şöyle:

51 kilo Salih Ereroğlu (Boazkale ÇPAL). 55 kilo: 1. E. Arda Tosun (Sungurlu İHL), 2. Bahadır Eceroğlu (Boğazkale ÇPAL), 60 kilo: 1. Samet Kayretli (Açık Öğretim), 2. Turgay Yıldız (Anadolu Lisesi), 3. Kemal Özdemir (Açık Öğretim). 65 kilo: 1. Semih Çırakoğlu (Sungurlu Anadolu Lisesi) 2. Eren Yurdakul (Sungurlu Anadolu Lisesi). 3. Eyüphan Bektaş (Boğazkale ÇPAL). 71 kilo: 1. Enes Ayağıbüyük (Sungurlu Anadolu Lisesi), 2. Serdal Bektaş (Boğazkale ÇPAL) S. Yunus Atmaca (Açık Öğretim). 80 kilo: Yiğit Han Alaca (Sungurlu ML), 92 kilo 1. Ekrem Özel (Boğazkale ÇPAL), 2. Eren Uzuner (Çorum Spor Lisesi). 110 kilo Ercan Yolmacıoğlu (Boğazkale ÇPAL).

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.