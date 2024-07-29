Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonki iç saha maçlarına Loca kalmadı. Kırmızı Siyahlı takım 17 locası da bu sezon için kiralandı.

Kırmızı Siyahlı kulübün son iki lolacısından 16 nolu locayı Kellegöz Yapı ve Gülpa birlikte alırken 15 nolu locayı ise BBDK Yönetim Kurulu üyesi hemşehrimiz ve Çorum FK sevdalısı Ahmet Aksu aldı. 1 nolu locayıda Çorum FK yönetimi aldı.

Bu satışlar ile birlikte kırmızı siyahlı takımın iç saha maçlarını oynayacağı Yeni Şehir Stadyumu localarının tamamı satılmış oldu.