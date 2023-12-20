Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerle ilgili yeni bir karar aldı. Bundan böyle bu işletmelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması artık zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyat listeleri artık zorunlu hale geldi. Ticaret bakanlığı tüketici şikâyetlerini dikkate aldı. 1 Ocak 2024'ten itibaren Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

FİYATLARIN MASAYA KOYULMASI ZORUNLU

TGRT Haber kaynaklı haberde, değişiklikten önceki yönetmelik, işletmelerin, tarife ve fiyat listelerini tüketicilerin kolayca görebileceği bir yere asmasını öngörüyordu. O uygulamada değişiklik yapıldı. Bundan böyle lokanta, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu oldu.

ENFLASYON ORANININ ÜZERİNDE FİYAT

Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı işletmelerin enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde fiyat artışı yaptığına dikkat çekildi. Açıklamada, tüketicilerden, işletmeler tarafından tam ve doğru bilgilendirilmedikleri yönünde şikâyetler alındığı bildirildi. Bu nedenle de düzenleme yapılması ihtiyacının oluştuğu kaydedildi.