Lübnan'dan gün boyu fırlatılan 100 roket, İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıkardı. Yangınlar kameralara yansıdı.

İsrail ordu radyosu X sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bilgi verdi. Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'deki Safed kenti ve çevresine doğru 20'ye yakın roket atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

İSRAİL'İN BİRÇOK BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI

Açıklamada, roketlere karşı konulması ve bazılarının düşmesinin, Batı Celile'deki Ayn Zitim bölgesi yakınındaki Birya Ormanı'nın birçok noktasında yangın çıkmasına neden olduğu kaydedildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona kenti ve çevresine doğru 40 roket atıldığını tespit ettiği ve bu roketlere karşı koyması sonucu yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.