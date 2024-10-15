Çorum Belediyesi’nde işçilerin bu ayki maaşları kesinti yapılarak yatırılmıştı.

Belediyede Personel Limited Şirketi'nden maaşları yatan işçiler maaşlarının eksik yattığını görünce şaşkınlık yaşarken, memurların maaşlarında ise herhangi bir kesinti yaşanmamıştı.

ÇÖPLÜ AÇIKLAMA YAPTI

Gerekçenin ne olduğu merak edilirken Belediyeden söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, maaşların eksik ödenmediği, maaşlarla birlikte hesaplara yatmayan fazla mesai ücretlerinin ise bu ay sonuna kadar ödeneceği bildirildi.

MESAİLER AY SONUNA KADAR YATACAK

Maaş ödemelerin tam yapıldığını ifade eden Lemzi Çöplü, “Belediyemizde memur, daimi işçi ve geçici işçi olarak çalışan yaklaşık 2.500 personelimiz için bu ayki brüt maaş ödeme tutarımız olan 120 milyon TL’lik ödeme eksiksiz olarak ödenmiştir. Yalnızca, Personel Limited Şirketi çalışanlarımızın toplam 2.5 milyon TL’lik fazla mesai ücretleri maaşlarla birlikte ödenmemiş olup, bu ay sonuna kadar hesaplarına yatacaktır.” dedi. (Haber Merkezi)