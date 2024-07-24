Çorum FK’nın bugün oynaması planlanan hazırlık maçı belirsizliğini koruyor.

Kırmızı Siyahlı takımın Bolu kamp programında bulunan 24’ündeki hazırlık maçı için dün akşam saatlerine kadar rakip bulunmadığı için belirsizliğini koruyor.

Kırmızı Siyahlı takım dün gece Bolu ve çevresinde hazırlık maçı yapacak takım bulması halinde bu akşam saatlerinde kamptaki ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Çorum FK maç yapacak takım bulamaması halinde ise bugün kendi arasında maç yaparak günü tamamlayacak.