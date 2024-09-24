Ahlatcı Çorum FK’nın pazar akşamı sahasında oynadığı Kocaelispor maçını 3392 biletli taraftar izledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Çorum FK ile Kocaelispor arasındaki maçı maraton tribününde 1861 biletli taraftar izlerken kale arkasında biletli taraftar sayısı ise 816 olarak açıklandı. Kocaelispor taraftarları ise 542 kişi ile takımlarını bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmadılar.

VİP tribününde 146 taraftar bilet alırken Kapalı Sol tribünde 24 ve Özel VİP B tribününde ise 3 olmak üzere toplam 3392 biletli taraftar maçı izledi.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımın bu sezonki toplam kombine satışının 627 olduğu öğrenildi.