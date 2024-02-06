Ahlatcı Çorum FK’nın Gençlerbirliği deplasmanında maçın kader 58. dakikada yaşandı.

Kaptan Ferhat sekiz dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra ise oyunun kontrolü tamamen ev sahibi takıma geçti.

Maçın İzmir bölgesi hakemi Yiğit Aslan ilk pozisyonda verdiği faul kararına itirazı nedeni ile çok basit bir sarı kart çıkartıyor.

8 dakika sonra ise bu kez yaptığı faul nedeni ile yine tartışmaya açık bir kartla Ferhat’ı oyundan atıyor.

Bu anda gerek saha içindeki futbolcular gerekse yedek kulübesinden maçın hakemine büyük tepki gösterildi.