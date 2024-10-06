Bahçelievler Mahallesi Madeniş 4. Sokak ve Altınevler sokaklar yeni asfaltına kavuştu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı alt yapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaldırım çalışmasının ardından yolları yeni asfaltla kapladı.

800 metre uzunluğunda yeni asfaltına kavuşan Madeniş 4. Sokak ve Altınevler sokaklarda yapılan çalışmayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çorum’un her yerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Aşgın mahalle sakinleriyle de sohbet etti.

Mahallede yapılan hem alt yapı hem de asfalt ve kaldırım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Aşgın’a teşekkür ettiler.