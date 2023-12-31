Alaca Kızıllı Köyü Muhtarı Murat Bayrak, şeker pancarı üreticileri olarak 4 yıldır mağdur olduklarını belirterek, “Hasat zamanının ardından sökülen pancar 1 hafta içinde fabrikaya gönderilmesi gerekirken 90 gün tarladan alınmıyor. Pancarlarımız çürümeye terk ediliyor” dedi.

Önceki gün Alacalı şeker pancarı üreticileri Kamil Bolat, Bektaş Kocakan ve Yücel Deniz ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Alaca Kızıllı Köyü Muhtarı Murat Bayrak, ziyarette yaşadıkları sorunları dile getirdi.

‘7 GÜN İÇİNDE ALINMASI GEREKEN PANCAR

90 GÜNE KADAR TARLADA BEKLETİLİYOR’

Şeker pancarının söküldükten sonra 7 gün içinde tarladan alınıp fabrikaya gitmesi gerektiğini belirten Alaca Kızıllı Köyü Muhtarı Murat Bayrak, pancarların 90 güne kadar tarlada bekletildiğini iddia ederek, “Pancarımız tarlada bekletilince yüzde 20 ile yüzde 60 oranda fire veriyor. Çürüyor. Pancar çok fire verince bu sefer kotam eksik olduğu için ceza yiyerek taban fiyatın altında ödeme alıyorum. Kuru iken sökülen şeker pancarının bekleyip çamurda yüklemesi yapıldığı için yüzde 5 ile yüzde 9 fire kesilmesi gerekirken yüzde 10 ile yüzde 25 arası fire kesiliyor. Safi Holding’e bağlı Şeker Fabrikası’nın personeli işini düzgün yapmadığı ve takip etmediği için mağdur oluyoruz” dedi.

‘İSTEDİĞİMİZ FABRİKAYA ÜRÜNÜMÜZÜ SATALIM’

“Fabrika özelleşti ise çiftçide istediği fabrikaya ürününü satsın” diyen Bayrak, konuşmasında şunları söyledi: “Amasya Şeker Fabrikası’nın alım fiyatı Çorum’dan daha yüksek. Madem fabrika özelleşti biz de istediğimiz fabrikaya ürünümüzü satalım. Ne PANKOBİRLİK, ne Ziraat Odası başkanları yanımızda. Kapatsınlar buraları daha iyi. Haklı olmamıza rağmen yanımızda olmuyorlar.

‘FABRİKA PANCARI ÇEKMEKLE YÜKÜMLÜ, BİRDE TAŞIMA PARASI VERİYORUZ’

Toprak parası adı altında taşıyıcılar kooperatifi para alıyor. Böyle bir hakları da yok. Fabrika zaten çekmekle yükümlü. Boğazkale’den alamadıklarını bizden alıyorlar. Bunu kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca cezalarında iptalini istiyoruz.”