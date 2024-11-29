Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüsayin Eğer, Çubukspor deplasmanında mağlubiyeti haketmediklerini söyledi.

Eğer takım olarak bu sezonun en iyi deplasman maçını oynamalarına karşın son vuruşlarda başarılı olamayınca bir yan toptan yedikleri golle sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi.

Eğer pazar günü ağır saha şartlarında çok zorlu bir maç oynadıklarını ve bunun ardından çalışma imkanı bulamadan hafta içi maçı için yola çıktıklarını belirterek ‘Çubukspor maçına çok iyi başladık ve henüz 5. dakikada net pozisyonda topumuz direkten döndük. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü tamamen elimizde bulundurduk ve rakibe pozisyon vermeden ilk yarıyı tamamladık.

Maçın ikinci yarısında da rakibin direncini kırmak için baskılı oynamaya devam ettik rakibin ceza sahası içinde çok etkili olduk ve bir türlü vuruşlarda başarılı olsak bu kezde rakip kaleci ve savunma gole izin vermedi. Buz sayısız gol pozisyonundan yararlanamazken ev sahibi takım kazandığı tek korner atışında arka direkte adam paylaşımındaki hatamız sonucunda kalemizde golü gördük.

Golden sonra tüm hatlarımız ile gol için yüklendi ve Ceyhun ile karşı karşıya mutlak pozisyondan yararlanamadık. Bu sezon belki de en fazla üzüldüğüm maçlardan bir tanesi diyebilirim. Sonuçta mağlup olduk tabiki üzgünüz. Fakat lig takvimi çok sıkışık ve bu maçı hemen unutup pazar günü sahamızda oynayacağımız ligin iddialı takımlarından Bağlumspor maçına hazırlanmak zorundayız.

Pazar günü evimizde oynayacağımız bu maçı kazanarak Çubukspor deplasmanında kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Ben zorlu Çubukspor deplasmanında doksan dakika boyunca mücadele eden ve ellerinden geleni sahaya veren futbolcularımı kutluyorum’ dedi.