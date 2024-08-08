‘Mahalleleri ayıran bakış açısını kınıyorum’

FATİH AKBAŞ

CHP’li Meclis Üyeleri Doğan Öksüz, dün yapılan ağustos ayı Belediye Meclisi Toplantısında klimalı duraklar konusuna değindi.

Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında yaptığı konuşmada Çorum’da toplam 21 adet kapalı-klimalı durak bulunduğunu ancak Bahçelievler, kale ve Yavruturna Mahallelerinde bir tane dahi kapalı-klimalı durak bulunmadığını ifade ettiğini hatırlatan Doğan Öksüz, “Bunun üzerine Sayın Başkanımızda Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Barış Manço Parkı önüne gidip baksaydım oradaki durağı görebileceğimi, bu sebeple konuşmamda eksik bilgi bulunduğunu belirtmek sureti ile bir düzeltme yapmıştı. Bizde büyüğe saygı esastır. Başkanımızın bu önerisini dinleyip Barış Manço Parkı önündeki durağa gittim ve anladım ki ben değil size o gün acele bir şekilde her kim bilgi akışı sağlamış ise o arkadaşımız yanlış bilgi sahibi veya siz doğrudan bilgi vermiş iseniz maalesef sizin bilginiz eksik başkanım. Çünkü Barış Manço Parkı önündeki otobüs durağında klima yok, Kapısı bozuk ve eminim içerisinde klima olmadığı için otobüs bekleyen vatandaşlarımız 38/40 derece sıcakta giriş bölümü açık kalsın diye kapısını bozmak zorunda kaldılar. Evet bir konuda yanılmışım, durak sayısı 21 değil 23. Yani Çorum’da toplam 23 adet kapalı-klimalı durak var ve Bahçelievler, Kale ve Yavruturna Mahallelerimizde bulunan kapalı-klimalı durak sayısı koskoca kalın puntolarla ifade edelim ki ‘0’ Belediyemizin çok kıymetli yöneticileri imal edilen 23 durağın 1 tanesini dahi bu üç mahallemize layık görmemişler. İşte size iki durak arasındaki farklar. Birisi Diş Hastanesi önünde bulunan kapalı-klimalı durağımız diğeri de Sayın Başkanın ziyaret etmem yönünde öneride bulunduğu Barış Manço Parkı önündeki kapalı olduğu bile tartışılabilecek kapısı bozuk durak. Birinde güneş enerjisi paneli, en kalitesinden klima, led ekran ünitesi, belediyemizin renkli bilgi paylaşımlarını içerir afişler, bilgi ekranları, engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun oturma grubu. Diğerinde camlarındaki belediyemiz logosu haricinde en ufak bir ayrıntı/detay bulunmayan kapısı bozuk, içi bomboş bir durak. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bizim için 15 mahallemizin de başımızın üstünde yeri var. Hemen hemen her mahallede eşimiz, dostumuz, akrabamız, arkadaşımız var. Bizler aynı kovanın balıyız. İşte tam da bu yüzden isyan ediyorum. Ben Diş Hastanesinin önünde neden var şeklinde bir eleştiri getirmiyorum. Bu üç mahallemizde neden yok diyorum. Gerek mesleki hayatımda gerekse sosyal yaşantımda beni tanıyanlar çok iyi bilir ki bir konuda görüş beyan etmeden çok iyi araştırırım. Zira Allahtan korkar kuldan utanırım. Bu sebeple geçen meclis yapılan düzeltme beyanından ötürü hem mahalle halkından hem de şahsımdan bir özür ile birlikte kapalı-klimalı durak talebimizin yerine getirilmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Mahsuni Şerif Parkının içinde çeşitli spor alanlarının da bulunduğu daha modern bir park haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Öksüz, “Sayın Başkanım, Mahsuni Şerif Parkında, zemininin yarısı beton üstü ortaya çıkan çakıl taşları nedeniyle rezil durumda bulunan, yarı futbol yarı basketbol sahası kıvamında bir beton zeminde top oynayan çocuklara demirden iki kale direği dikmekle eşit hizmet sağlanamaz maalesef. Bu ancak çekilen şut sonrasında topun yüksekten gitmesi halinde gol tartışmalarını sona erdirir. O çocukları, Mehmetçik Parkı içerisindeki tesis gibi içerisinde basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası ve sair sosyal donatıların bulunduğu bir spor kompleksi ile buluşturduğunuz zaman eşitlik sağlanır” diyerek sözlerini tamamladı.

BAŞKAN AŞGIN’DAN ‘AYRIMCI ÜSLUP’ TEPKİSİ

Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Doğan Öksüz’ün sözlerine tepki gösterdi.

Mahallelerinin tamamında klimalı durak bulunmadığını kaydeden Başkan Aşgın, Bahçelievler, Kale ve Yavruturna Mahallelerinin dışında ki bazı mahallelerde de klimalı durak olmadığını belirterek, “Mahalleleri ayıran bakış açısını kınıyorum. Bahçelievler, Kale ve Yavruturna Mahallesi diyerek üç tane ayırıp bu üç mahallenin dışındaki tüm mahallelerde klimalı durak var demek, klimalı durağın olmadığı diğer mahalleleri ifade etmemek bir samimiyetsizliğin göstergesidir. 15 mahallemiz birdir bütündür ve kardeştir. Üç mahalleyi cımbızla çekerek şöyle ayrım var böyle ayrım var diyenler, Bahar Caddesinde daha dün döktüğümüz asfaltı bir görsünler. Bahabey Caddesinde yaptığımız alt yapı çalışmalarını görsünler. Yaptığımız işleri bir görsünler. Bizde asla mahalleler arasında bir ayrımın olmayacağını bilsinler. Bizim amacımız ihtiyaç nerdeyse bunları yapmaktır. O anlamda Doğan Öksüz’ü bu ayrımcı üslubu için kendisini kınıyorum. Böyle bir ayrımcı üslubu kabul etmiyorum. Şehrimiz bir bütündür. Nerede bir ihtiyaç varsa yapılacaktır” dedi.

Yeni yapılan akıllı durakların klimalarının daha yapılmamasına tepki gösteren Başkan Aşgın, belediyede bu konuyla ilgili sorumluların en kısa sürede işlerini bitirmelerini istedi.