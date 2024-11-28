Ankara Adliyesi’nde yaşanan çarpıcı yasak aşk skandalı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İddialara göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G. ile aynı adliyede görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.C., bir süredir gizli bir ilişki yaşıyordu.

Olayın patlak vermesi ise beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Savcı H.C.'nin boşanma aşamasındaki hâkim eşi N.C., evine geldiğinde karşılaştığı manzara sonrası ortalık karıştı.

HAKİM EŞ, SAVCI EŞİYLE MAHKEME BAŞKANINI EVDE YAKALADI

Olay günü, Y.G., H.C.’nin oturduğu apartmanda bulunan bir akrabasını ziyaret etmek için oradaydı. Ancak iddialara göre, savcının daveti üzerine H.C.’nin evine geçti. Bir süre sonra H.C.’nin eşi N.C., eve gelerek kapıyı çalmaya başladı. Kapı açılmayınca ısrarla çalmaya devam etti ve sonunda kapı açıldığında, karşısında hem eşini hem de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.G.’yi buldu.

BALKONDAN ATLAYAN MAHKEME BAŞKANI AĞIR YARALANDI

Yaşanan şok ve panik anında, Y.G. dikkat çekmeden uzaklaşmak için balkondan atlamaya kalkıştı. Ancak bu girişim ağır sonuçlar doğurdu. Balkondan düşen Y.G., birçok kemiğini kırarak ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Y.G., yoğun bakımda tedavi altına alındı ve hayati tehlikeyi atlattıktan sonra hastaneden taburcu edildi.

HAKİM EŞİ BOŞANAN SAVCI, ŞANLIURFA'YA ATANDI

Bu olay sonrası, savcı H.C. ve hâkim eşi N.C., resmen boşandı. Skandalın gündeme gelmesiyle birlikte, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) derhal harekete geçerek yasak aşk iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan HSK Güz Kararnamesi ile savcı H.C., Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanarak Ankara’dan uzaklaştırıldı.

Adalet camiasını sarsan bu olay, etik tartışmaları ve yargı mensuplarının sorumluluklarına dair yeni bir gündem yarattı.