Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir'i transfer ettiğini duyurdu.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. ifadeleri kullanıldı.
2004-2005 sezonunda Rams Başakşehir altyapısından yetişen tecrübeli savunma oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun sonundan İstanbul ekibinden ayrılmıştı.
Rams Başakşehir ile 500 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu 18 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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