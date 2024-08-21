Trendyol 1.Lig’de bu sezon ligden çekilmek isteyen ancak TFF tarafından ret kararı verilen Yeni Malatyaspor’da lig hazırlıkları başladı.

Ligin ilk haftasında Pendikspor karşılaşmasına çıkmayan Doğu ekibine 3 puan silme cezası verildi.

Ligin 2. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor karşılaşması ise TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Deprem sonrası yaşanan zorlu süreçte ligden çekilen, ancak TFF'nin kararıyla lige devam etmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor, ligin 3. Haftasında evinde konuk edeceği Keçiörengücü hazırlıklarına başladı.

Doğu ekibi, 19 Ağustos’da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde Murat Uçkun yönetiminde antrenmanlarına başladı.

Antrenmana oyuncular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Sprint çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma oyununa geçen futbolcular daha sonra dar alanda pas organisyonunda bulundular.