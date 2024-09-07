Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milli aranın ardından 14 Eylül Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı 5.hafta maçına hazırlanan Yeni Malatyaspor'a moral ziyaretinde bulundu.

6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası hem Malatya'nın, hem de Yeni Malatyaspor'un içerisinde bulunduğu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Er, "Büyük bir özveri ile çalışan teknik ekip ve futbolcularımıza moral vermek için buradayım" dedi.

Takıma hitaben konuşan Er, "Birkaç gün önce Yeni Malatyaspor'la ilgili duyduklarım beni şok etti. Çok üzüldüm. Fedakârca top oynamaya çalışan sizleri ziyaret ederek derdinize derman olabilmek için buradayım. Tesislerle ilgili elektrik ve doğalgazının kesik olduğu, deplasman için araç sıkıntısı çekildiği ve ayrıca en büyük sıkıntılardan birinin de takımın gerektiği gibi beslenememesi olduğunu öğrendim. Bu sorunların çözümü noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak neler yapabiliriz, bu sorunları nasıl aşabiliriz diye düşünmeye başladık. Şartları göz önüne aldığımızda, komada olan bu takımı hiç olmazsa servise çıkartmak için elimizden gelen desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

