Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Şahin Altunok seçildi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda gergin anlar yaşandı. Mevcut Başkan Adil Gevrek konuşurken yaşanan tartışma sonrası yumruklu kavga çıktı, dışarıda da taraftar gruplarının olaylara müdahil olması ile 3 kişi gözaltına alındı.

Bu sezon altyapıdan oyuncularla ligde mücadele eden ve henüz galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula gidildi.

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda, mevcut Başkan Adil Gevrek yeniden aday olmazken, Ahmet Özköse, Şahin Altıntok ve Ümit Bayram kulüp başkanlığına aday oldu.

Başkan adaylarının sırayla söz alarak vaatlerini açıkladığı seçimde daha sonra gidilen oy kullanımında Şahin Altunok 115 delegenin oyunu alarak kulübün yeni başkanı seçilirken, diğer adaylar Ümit Bayram 51 ve Ahmet Özköse ise 27 oy alabildi.

Öte yandan bugün gerçekleştirilen genel kurulda Yeni Malatyaspor kulübünün toplam borcunun 744 milyon lira olduğu da açıklandı.

Kavga çıktı

Adil Gevrek'in konuşması sırasında bazı delegelerin araya girmesinin ardından ortam bir anda gerildi. Başkan Gevrek, kendisine laf söyleyen delegelerin üzerine yürümek isterken, salonda bulunan Adil Gevrek taraftarları ise yumruklarla o delegeye saldırmaya başladı. Polis ekiplerinin araya girerek güçlükle ayırdığı kavga tarafların salon dışına çıkarılması ile sonlandı. Olayın ardından yeniden kürsüye çıkan Adil Gevrek, "Bunlar taraftar değil, kulüp başkanları ile pazarlık yapıyorlar. Bunlar belediyeden maaş alıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Genel kurul sonrası seçimlere geçilmek üzere verilen arada ise dışarıda gerginlik yaşandı. Adil Gevrek'in yakınlarına saldırılmasıyla yeniden alevlenen tartışmaya bahçede bulunan taraftarlar da müdahil olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gerginlik sırasında 3 taraftar gözaltına alındı.

Polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, verilen aranın ardından seçimlere geçildi.