Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı görüşmede gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Otyakmaz, 13 Ekim'de yapılan genel kurulda Yeni Malatyaspor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Şahin Altınok'u ve Yönetim Kurulu Üyelerini bir kez daha kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Hacıosmanoğlu ziyaretin sonunda Şahin Altınok'a A Millî Takım forması takdim ederken, Başkan Altınok da kendisine Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Ziyaret sırasında Yeni Malatyaspor’un bu sezon ligdeki haklarının dondurularak maçlara çıkmama talebinin ele alındığı öğrenildi.