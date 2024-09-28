Ankara Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Sungurlu’ya gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ilk olarak partisi CHP’nin ilçe teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Ali Erayhan ve partililerle görüştü. Burada partililerle sohbet eden Belediye Başkanı Şahin, partililere birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı, güç birliği halinde hareket etmeyi önerdi. Şahin, “Ankara’da bir hemşehriniz var. Kapımız tüm Çorumlulara açık” dedi.

KÖKSAL VE DERE’Yİ ZİYARET ETTİ

Veli Gündüz Şahin, daha sonra Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi de ziyaret ederek bir süre görüştü. Şahin’e ziyaretlerinde Mamak CHP Grup Başkanvekili Veysel Karani Tunç, belediye meclis üyeleri, danışmanları ve CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve yönetimi de eşlik etti.