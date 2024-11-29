Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Mamak’taki Dereboyu Caddesi’nin adının “Çorum Caddesi” olarak değiştirilmesini hemşehrimiz Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’e ilettiklerini söyledi.

Ankara’daki Çorumluların yıllardır bir “belediye başkanımız, bir bakanımız olsa” dediğini anımsatan Bilan, “İşte Mamak Belediye Başkanımız Çorumlu ve mütevaziliği ile de Çorumluların ve Mamak halkının gönüllerine girmiş durumda” dedi.

Çorumluların artık Çorumlu bir belediye başkanı seçtirebilmenin lüksünü yaşamak istediğini kaydeden Bilan, “Çorumlu sivil toplum örgütleri ile görüşmelerimizde hem Keçiören hem de Mamak belediye başkanımızdan bir bulvara yâda caddeye “Çorum” ismi verilsin diye talepte bulunmayı kararlaştırmıştık. ÇEKVA’nın yemeğinde bu isteğimizi Veli Başkan’a bir kez daha ilettim. Eğer kendileri de uygun görürse Mamak ilçemizdeki Dereboyu Caddesi’nin adını “Çorum Caddesi” olarak değiştirmeyi teklif ediyoruz. Bir Çorumlu olan başkanımızın bu isteğe olumlu yaklaşacağını biliyoruz. Uzun süredir yok sayılan hemşerilerimizin bir nebze de olsa yüzü gülecektir. Veli Başkanım da bunu Çorumlu hemşerilerinden esirgemeyecektir. Hem de en kısa sürede. Biz de bu müjdeli haberi davul zurna ile Çorum Caddesi açılışında kutlarız” dedi. (Haber Merkezi)