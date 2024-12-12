Trendyol 1. liginde Manisa FK’da önemli gelişmeler yaşanıyor, Kulüp satılması konusuna somut gelişmeler yaşandı.

Çorum FK maçının ardından Büyükşehir Belediye Baykanı kulübü ziyaret etti ve bu konudaki gelişmeler karara sağlandı. Buna göre Manisa FK’nin hisseleri Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Emin Hasgör’e satıldı.

Hasgör’ün kulübü devralmasının ardından daha öncede birlikte çalıştığı Teknik Direktör Kemal Özdeş ile anlaştığı öğrenildi. Manisa FK’nın Manisaspor ile sezon sonu birleşme yada yarışma hakkı değişikliği olacak. Hedef Manisaspor’u Süper lige taşımak. Bu konuda hafta başında somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.