Manisa Futbol Kulübü sol bek oyuncusu Çaykur Rizespor’dan Alberk Koç’u kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Alberk, “Manisa Futbol Kulübü gibi önemli bir camiada olduğum için mutluyum. Çok çalışıp takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum” dedi.

Manisa Futbol Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Alberk Koç ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transferimiz Alberk, “Hedefleri yüksek olan bir kulübe geldim. Manisa Futbol Kulübü gibi önemli bir camiada olduğum için mutluyum. Çok çalışıp takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa FK’nın hedefleri için elimizden geleni yapacağız” dedi.