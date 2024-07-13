Manisa Futbol Kulübü Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Wriedt’i kadrosuna kattı.

Manisa’da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kwasi Wriedt, “Çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum” dedi.

Manisa FK, dış transferde Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Okyere Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transferimiz Kwasi Wriedt, “Türkiye’de ve Manisa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri için çok çalışıp takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum” dedi.