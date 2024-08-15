Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde genç orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fikril Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Mustafa İnan, “Manisa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun için çok heyecanlıyım. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlaman istiyorum” dedi.

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan ve burada profesyonel kariyerine adım atan Mustafa, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonunda Antalya Kemerspor’da kiralık olarak forma giydi. 2021-2022 sezonunda 24 Erzincanspor’a transfer olan 24 yaşındaki orta saha 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Batman Petrolspor’da başarılı bir performans sergiledi ve takımıyla şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 76 resmi maça çıkan Mustafa, Batman Petrolspor’un şampiyonluktaki en önemli oyuncularından biri oldu.