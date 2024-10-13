Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan adaylık tartışmalarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş​'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Partisinde karışıklık görüntüsü verilmemesi gerektiğini belirten Mansur Yavaş, isim vermeden CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu​'nu uyardı. Yavaş adaylık iddialarıyla ilgili de yeni bir yorumda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU'NA UYARI

Cumhuriyet gazetesine konuşan Mansur Yavaş, CHP'nin iktidar olabilmesi için izlemesi gereken yol haritasını tarif etti. Son dönemde yaşanan adaylık tartışmalarına dikkat çeken Yavaş, "Hata yapılmaması lazım. Partide karışıklık, rekabet görüntüsünün verilmemesi gerek. CHP vatandaşa neler vaat ediyor onlara odaklanılması lazım. İç tartışmalar yerine toplumun sorunlarıyla ilgilenmesi ve dikkat çekilmesi lazım. Bunların da gündem olmasının sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili iddialar hakkında yeniden açıklama yapan Mansur Yavaş, "Önceliğimiz belediye. Ortada bir seçim yok. Neyine tartışıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceki dönemlerden kalan sorunlarına odaklandığını dile getiren Yavaş, "Öncelikle mevcut işlerimizi tamamlıyoruz. Çünkü Ankara’nın sorunu çok fazla. Ankara’nın birçok cadde ve sokağında hiç ızgara ve mazgal yok. Altyapı berbat. Yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış. Belediye sel, taşkın sahası bildirmiş, bunların hiçbiri yapılmamış. Dolayısıyla boğuşup duruyoruz. Yetersiz bir altyapı var" dedi.

PARLAMENTER SİSTEM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı​ Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan CHP'li Yavaş, "Dünyada hiç kimse her şeyi bilemez. Bu kadar yetki dünyada hiç kimseye verilemez. Rejimin değişmesi lazım. En büyük amacımız inşallah iktidarı değiştirip tekrar demokratik usullerin, liyakatin hâkim olacağı güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek" diye konuştu.