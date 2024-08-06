CHP'de koltuk savaşları erken başladı..

Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masada adının "Cumhurbaşkanı adayı" olarak geçmesiyle gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti ile CHP arasında krizlere neden olmuştu..

Seçim döneminde adaylıkla ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Yavaş'ın adı, şu sıralar yeniden ön plana çıkmaya başladı.

Yavaş, 2028'de yapılacak Genel Seçimler için yapılan son anketlerde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı.

Bunun üzerine gözlerin çevrildiği Yavaş'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamayı, tv100'de gazeteci Sinan Burhan duyurdu.

Kendisiyle telefonda görüştüğünü belirten Burhan, Yavaş'a "Sayın Başkanım bugünlerde anketlerde sizin isminiz cumhurbaşkanı adayı olarak ön planda çıkıyor, eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusunu yönelttiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM"

Soruya olumlu yanıt veren Yavaş ise şu yanıtı verdi:

Elbette bu yükün altına girerim, Cumhurbaşkanı adayı olurum.