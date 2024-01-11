Masa Tenisi Antrenörü Mesut Kuşgöz, Karaman’da yapılan En iyi 16’lar müsabakalarına katılmalarına maddi ve manevi destek veren Selahattin Karakaş’a teşekkür etti.

5-7 Ocak tarihlerinde Karaman’da yapılan Gençler En İyi 16’lar milli takım seçme müsabakalarına katılmaları için maddi ve manevi yanlarında olan Selahattin Karakaş’a tüm masa tenisi ailesi adına teşekkür ederek kazandıkları madalyaları ona armağan ettiklerini söyledi.

Bu turnuvanın milli takımın belirlermesi adına son derece önemli olduğunu belirten Kuşgöz ‘Bu önemi turnuvada bizleri yalnız bırakmayan maddi ve manevi yanımızda olan Selahattin Karakaş artık bu camianın bir abisi olarak anılacaktır. Sporcularımız bu müsabakalarda iki gümüş iki bronz madalya kazanarak milli takım yolunda önemli avantaj yakaladılar. Bu önemli organizede yanımızda olan Selahattin Karakaş’a tüm sporcularım, teknik ekibim ve şahsım adına çok teşekkür ediyor iyiki varsın diyorum’ dedi.