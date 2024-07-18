Masa Tenisi 2. Kademe antrenörlük kursu 41 kursiyerin katılımı ile ilimizde devam ediyor.

Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilimizde açılan 2. Kademe Antrenörlük Kursu Çorum Belediyesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda yapılan kursu Gültekin Kartoğlu ve ilimizden milli takım antrenörü Metin Bekar tarafından veriliyor.

15 Temmuz’da başlayan ve 23 Temmuz’a kadar devam edecek olan kursa Çorum’dan Özge Öztürk, Abdulkerim Çeviker, Mehtap Lafçı ve Abdürrahim Kaplan ile birlikte değişik illerden 41 kursiyer katılıyor. 23 Temmuz salı günü sona erecek olan kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar 2. Kademe Antrenör belgesi almaya hak kazanacaklar.