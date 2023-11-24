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Spor Kenti Çorum vizyonu doğrultusunda Çorum Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile yaptırılacak olan Masa Tenisi Salonu temel atma töreni dün yapıldı. Temel atma törenine Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, çok sayıda oda başkanı, mahalle muhtarı ile davetli katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir yaptığı hizmetlerden dolayı tüm Ulukavak halkına adına teşekkür etti. Özdemir özellikle Çimento Fabrikası alanını alarak Çorum'un hizmetine açtığı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti tesisin hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise konuşmasında gençliğe yapılan yatırımın geleceği yapılan yatırım olduğunu belirterek 'Eğer bir şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder' o yüzden gençliğe ve spora yapılan yatırım yarına ve geleceğe yapılan yatırımdır. Bu noktada Belediye Başkanımız ve ekibine Çorum gençliğine yaptığı yatırım ve desteklerden dolayı teşekkür ediyor bu tesislerden şampiyon sporcular yetişmesini temenni ediyorum' dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da konuşmasında Belediyenin çok sayıda başarılı tesislerine bir yenisini eklediklerini belirterek 'Masa tenisi branşında bir çok başarılara imza atmış sporcularımızın kendilerine ait özel bir tesis de çalışmaları son derece önemlidir. Fiziksel anlamda bu tesis onlara hayırlı olmasını diliyorum. Hizmetlerin ilimize kazandırılmasında büyük emeği olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum tesis hayırlı olsun' dedi.

Miliyetci Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ahmert Kurtbaş da konuşmasında sporculuk sadece spor aktivitesi yapmak değil çok farklı şeyler kazandırdığını belirterek 'Bu halime bakmayım eski bir taekwonducu olarak spora yapılan yatırım hiç bir zaman boş değildir. Geleceğimiz inşallah bu gençlerimiz sayesinde sağlıklı şekilde gelişecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise konuşmasında Aşkla çalışan bir Belediye başkanı olduğunu ve gece gündüz ekibi ili birlikte çalıştıklarını belirterek 'Ayyıldızlığı bayrağın dalgalanmasında istiklal marşının söylenmesinde bu tesislerden yetişecek sporcuların yetişeceğine inanıyor ve tesisin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Dr, Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmasının ardından masa tenisi salonunun temeli atıldı. 2500 m2 alana sahip masa tenisi salonunun 70,5 m2 kapalı alanı içinde antrenman salonları, soyunma odaları ve diğer tüm ihtiyaçların karşılanacağı birimler ile birlikte 348 m2 otoparkı bulunan alan bulunuyor. Altı ay yapım süresi olan Spor Salonunun 5 Ağustos tarihine kadar tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.