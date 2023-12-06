Tahmini Okuma Süresi: dakika

Masa Tenisi Süper Liginde 1. devre üçüncü etap maçları Nevşehir’de tamamlandı. Kadınlarda iki erkeklerde ise bir takımımızın mücadele ettiği Süper Ligde Spor ihtisas kadın takımı sekizinci Çorum Belediyespor ise 13. olarak tamamlarken erkeklerdeki temsilcimiz Çorum Belediyespor ise bu etap sonunda yedinci sırada bulunuyor,

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan üçüncü etap maçlarında Çorum Spor İhtisas takımı Aybüke Banu Şimşek, Asu Ayça Şenyuva ve Asude Tuba Şimşik’li kadrosu ile mücadele ettiği Nevşehir etabında beş maçta iki galibiyet üç mağlubiyet aldı. Antamya Belediyespor ve Şahinbey Belediyespor’u 3-0 yenen Spor İhtisas takımı Büyüksa Büyükşehir, Fenerbahçe ve Bu Piliçspor takımlarına 3-1 yenilerek bu etap sonunda 23 puanla sekizinci sırada ve play-off potası içinde yer almayı başandı.

Buse Fidan, Ezel Arslan ve Sıla Günteks’den oluşan kadrosu ile mücadele eden Çorum Belediyespor ise yaptığı beş maçta iki galibiyet üç mağlubiyet aldı. Ankara Masa Der ve Kastamonu MTSK takımlarını 3-0 yenen temsilcimiz Adana ÇiltarMTİ ve Antalyaspor’a 3-1 Ankara Tigemspor’a ise 3-1 yenildi ve bu etap sonunda 19 puanla 13. sırada yer aldı.

Erkeklerde mücadele eden Çorum Belediyespor Metin Bekar, Ashin Norozzi ve Hüseyin Durmaz’dan oluşan kadrosu ile yaptığı beş maçta iki galibiyet üç mağlubiyet aldı. Bu Piliçspor’u 3-1, Beyoğluspor’u 3-2 yenen temsilcimiz Darüşşafaka, KBS MTD Kocaeli ve Tenis Eskrim Dağcılık kulübüne ise 3-2 mağlup oldu. Bu etap sonunda 22 puanla yedinci sırada ve play-off potasında tamamladı.

Süper Ligde dördüncü etap maçları yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak ilde yapılacak. Bu etap sonunda ilk dokuz sırada yer alanlar play-off mücadelesi verecek son dokuz sırada yer alanlar ise play-aut oynayacak ve son altı sırada yer alan takımlar 1. lige düşecek.