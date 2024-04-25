24 Nisan Kuruluşlar arası Masa Tenisi il birinciliğinde şampiyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı.

Dört takımın mücadele ettiği İşitme Engelliler Federasyonu Masa Tenisi Kuruluşlar turnuvasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı üç rakibinide set vermeden 3-0 yenerek birincilik kupasının sahibi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikincilik kupasını kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü takımı bir galibiyet iki mağlubiyet ile üçüncülüğü kazanırken Adliye takımı ise üç mağlubiyet aldı ve dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Kuruluşlar İşitme Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 29 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda yapılacak.