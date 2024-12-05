Okul Sporları Liseli Gençler Masa Tenisi il birinciliğinde kızlarda Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi erkeklerde ise Spor Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi oldular.

Geçtiğimiz yıl bu kategoride Çorum okullarının kazandığı başarılar nedeni ile bu yıl erkeklerde ilk üç kızlarda ise ilk iki takımımız gruplarda ilimizi temsil edecekler.

Tevfik Kış Spor Salonu'nda yapılan il birinciliği beş okulun mücadele ettiği genç kızlarda bu alanda son yılların rakipsiz okulu Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Nazlı Şahan ve Nehir Bolat'tan oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek bu yılda şampiyonluk kupasını kazandılar.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi antrenörleri Özcan Genel yönetiminde Aslı Bora, Ceren Kabasakal, Azra Berfin Türk ve Aslınur Aslan'dan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasını aldı.

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi antrenörü Eylem Teke yönetiminde Edanur Sarıtaş, Melike Çelik, Zeynep Atıcı ve Gizem Çatalbaş'dan oluşan kadrosu ile üçüncülüğü kazandı. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ise antrenör Gülşah İnce yönetiminde Hatice Yağlı, Esma Dinler, Azra Oral ve Buse Nur Sucu'lu kadrosu ile dördüncü oldu.

Dokuz okulun mücadele ettiği genç erkeklerde ise Çorum Spor Lisesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Antrenör Yusuf Biçer yönetiminde Arda Kekillioğlu, Abdullah Gürbüz, Abdurrahman Gürbüz ve Safa Emin Karayel'den oluşan takımı ile Spor Lisesi birinci olurken Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Yiğit Aymen Asıltürk, Anıl Çınar Çiçek ve Bedirhan Akbaş'lı kadrosu ile ikinci olurken Atatürk Anadolu Lisesi Kemal Berkay Özdemir, Ömer A. Tunay. Yusuf Yüktaşır ve Elvan Emir Yaşar'lı kadrosu ile üçüncü Özel Çorum TED Koleji Anadolu Lisesi ise Atlas Kabak, Deniz Ardanuz, Kadir Metehan Baran ve Doruk Coşkuner'li kadrosu ile dördüncü oldu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Şampiyonasında erkeklerde Spor Lisesi ikinci Özel Pınar üçüncü bayanlarda ise Özel Pınar Türkiye Şampiyonluğunu kazandığı için bu yıl erkekler ilk üç bayanlarda ise ilk iki okul ilimizi gruplarda temsil edecek. Buna göre kızlarda Özel Pınar Koleji ile 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi erkeklerde ise Spor Lisesi ile birlikte Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi okul takımları gruplarda ilimizi temsil edecekler.