Masa Tenisi Süper Liginde sezon Nevşehir’de yapılan maçlarla başladı.

Ligde mücadele eden Çorum Belediyespor erkek takımı 7 maçta dört galibiyet ve üç mağlubiyet alarak 11 puanla altıncı sırada yer alırken kadın takımı ise 7 maçta üç galibiyet dört mağlubiyet Çorum Spor İhtisas takımı da iki galibiyet ve beş mağlubiyet ile tamamladı.

1-3 Kasım tarihlerinda Nevşehir’de yapılan Süper Lig ilk etap müsabakalarında takımlar yedişer maç yaptılar. Çorum Belediyespor erkek takımı Afshin Norozzi, Ali Afşin Gül, Metin Bekar ve Arda Kekillioğlu’ndan oluşan kadrosu ile RealMardinspor’u 3-1, Beyoğluspor’u 3-2, Tedspor’u 3-1 ve Arucad Anka Kıbrıs takımını 3-0 yenerken, Beşiktaş ve İstanbul BBSK’ya 3-1 Bu Piliçspor’a ise 3-2 mağlup oldu.

İlk etap sonunda Fenerbahce A takımı yedide yedi yaparak 14 puanla ilk sırada yer alırken Çorum Belediyespor A takımı ise yedi maçta dört galibiyet üç mağlubiyet alarak 11 puanla altıncı sarada yer aldı.

Çorum Belediyespor kadın takımı ise Zeynep Karaca, Ezel Arslan, Ayça Şenyuva ve Elizar Başar’lı kadrosu ile ilk etapta dört mağlubiyet üç galibiyet aldı.

Çukurova Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-1, Real Mardin takımına 3-0 İstanbul BBSK’ya ise 3-0 mağlup olan kadın takımı Samsun Maarif Koleji, Isparta Gençlikspor ve Antalyaspor takımlarını ise 3-0 yendi.

Çorum Spor İhtisas kadın takımı ise Eylül Ece Beçer, Arnisa Şeker, Öykü Deniz Erkoç, Derya Bilgili ve Yağmur Yeşil’li kadrosu ile iki galibiyet beş mağlubiyet aldı. adana Çukurova Üniversitesi’ni 3-2, Samsun Maarif Koleji takımını 3-1 yenen Spor İhtisas Trabzonspor, Merit Grup Real Marden, İstanbul BBSK ve Bursu Büyükşehir’e 3-0 Isparta Gençlikspoor’a ise 3-1 mağlup oldu.

Ligde ikinci etap maçları 6-7 Aralık tarihlerine Adana’da yapılacak. Federasyon tarafından bu yıl yapılacak 1. lig ilk iki etap maçları sonunda ilk sekiz sırayı alan takımlar Diamond Lig sistemine geçilecek ve takımlar deplasmanda olarak karşılaşacaklar.