Tarihler 11 Mart 2020'yi gösterdiğinde Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan ilk koronavirüs vakasıyla tanıştı.

Daha sonra ise binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle devam eden süreçte, çeşitli kısıtlamalar ve kapanmalar uygulandı.

Aşının bulunmasıyla birlikte çözüme kavuşuldu ancak dünya yeni bir salgın tehdidiyle karşı karşıya.

Ve yine bilindik yüzlerle...

'ÖLÜM ORANI OLDUKÇA FAZLA'

Koronavirüs salgını döneminde kanal kanal gezen isimlerden olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsü hakkında konuştu.

Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görülme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Ceyhan, maymun çiçeği virüsünde ölüm oranının yükseklerde seyir ettiğine vurgu yaparak, koronavirüs salgınından daha etkili olduğunu söyledi.