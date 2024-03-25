Beltaş 2. Amatör Küme A grubunda dördüncü hafta maçları dün oynandı.

Mecitözü Gençlerbirliği evinde kazanarak grupta liderliğe yükselirken Alacagücüspor da sahasında farklı kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Lider Buharaspor’un bay geçtiği haftanın kritik maçında üç puanlı Mecitözü Gençlerbirliği, Düvenci Belediyespor’u evinde konuk etti.

Rakibini zorlu bir mücadele sonunda 3-1 yenen Mecitözü Gençlerbirliği üst üste ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Grupta ilk iki maçından beraberlik ile ayrılan Sungurluspor ile ilk iki maçından puansız ayrılan Alacagücüspor Alaca sahasında karşılaştı.

Alacagücüspor rakibi önünde erken bulduğu gollerle ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçtan 7-1 gibi farklı skorla kazanarak hem ilk galibiyetini aldı hemde yarışta 'bende varım' dedi.

Alacagücüspor bu galibiyet ile 3 puana yükselirken Sungurluspor 2 puanda kaldı.