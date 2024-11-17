AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi toplantısını ziyaret ederek, meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, Çorum ve ilçelere 412 milyon lira ödenek aktarıldığını söyledi.

Yapımı devam eden yatırımlarla ilgili de bilgi veren Ahlatcı, “Polis Moral Eğitim Merkezi inşaatının devam ediyor. Türkiye'de sadece 3 ilde bu merkezden bulunuyor. Çorum'a yapılan merkez tüm faaliyetler için önemli bir merkez olacak.

Diş Hastanemiz bitmek üzere tefrişatı yapıldı. Açılışı için hazırlıklar sürüyor. Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Açıldığında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yükünü alacak. Sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacak. Özel İdaremiz 1.6 milyarlık bütçesiyle çok önemli hizmetler yapılacak. Yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve Parti yöneticileri hazır bulundu.