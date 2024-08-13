Geçtiğimiz günlerde yoğun çalışma temposunu sonlandıran ve tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta iki kez olağanüstü toplanacak.

Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ağırlayacak olan meclis, cuma günü ise Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için bir toplantı gerçekleştirecek.

NUMAN KURTULMUŞ, SAAT 14:00 İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Can Atalay için meclisi cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağıracağını muhalefete sözlü olarak ilettiği bildirildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

MUHAFELET CEPHESİ, TOPLANTI İÇİN DİLEKÇE VERDİ

CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.

Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken, muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğrenildi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki kararını verdi. TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna karar verildi. Karar, 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.