Çorum Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Meclis salonunda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

Akşemseddin TOKİ’de çocuklara Spor Şenliği Akşemseddin TOKİ’de çocuklara Spor Şenliği

“TÜBİTAK ile ortak hizmet projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak hizmet projesi,

Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak hizmet projesi, yolcu taşıma araçlarının t-cetveline işlenmesi, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesindeki parka isim verilmesi, T Plaka kira ihalesi, 3 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, 1 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Çepni ve Yeniyol Mahalleri sınırları içerisinde imar planı değişikliği teklifi,

Bahçelievler Mahallesi 172 Ada 6 No’lu parsel ve çevresine yönelik imar planı değişikliği teklifi, İlice Mahallesi 700 Ada 4 No’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, 2024 yılı ek ücret tarifesi, Çorum İş Kadınları Derneği ile ortak hizmet projesi”

Editör: Fatih Akbaş