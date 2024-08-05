Çorum Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısı çarşamba günü yapılacak.

Meclis salonunda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“TÜBİTAK ile ortak hizmet projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak hizmet projesi,

Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak hizmet projesi, yolcu taşıma araçlarının t-cetveline işlenmesi, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesindeki parka isim verilmesi, T Plaka kira ihalesi, 3 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, 1 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Çepni ve Yeniyol Mahalleri sınırları içerisinde imar planı değişikliği teklifi,

Bahçelievler Mahallesi 172 Ada 6 No’lu parsel ve çevresine yönelik imar planı değişikliği teklifi, İlice Mahallesi 700 Ada 4 No’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, 2024 yılı ek ücret tarifesi, Çorum İş Kadınları Derneği ile ortak hizmet projesi”