Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2 aylık ara bugün sona eriyor...

Yeni yasama yılına başlayacak Meclis'te ise tadilat, bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı.

Bakım ve onarım çalışmalarında ise genel kurul salonunda kavga eden milletvekilleri için güvenlik önlemleri göz önünde tutuldu...

Bu önlemlerden ilki ise yaşanan kavgalarda sık sık yere düşen vekillerin yaralandığı zeminler oldu.

SİVRİ KÖŞELER YONTULDU

Salonda milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsünün yanındaki ve arkasındaki merdivenlerin sert zeminleri yumuşatılıp, merdiven köşelerinin de sivriliği yontulup düzleştirildi.

ACİL MÜDAHALE İÇİN PANİK BUTONU

Diğer bir önlem de panik butonu...

Özellikle salonda milletvekillerinin kavgaları sonrası rahatsızlık durumunda sağlık görevlilerinin kısa sürede müdahale edebilmesi için Meclis sıralarına panik butonu yerleştirildi.