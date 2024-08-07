AYLİN GÜNEŞ ÇINAR-HAVVA SEVİNTİ

İl Genel Meclisi Ağustos ayı 3. oturumu dün yapıldı. Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur başkanlığında yapılan oturumda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Strateji Geliştirme Müdürü Gülay Yücel, 5 ana hedef belirlediklerini belirterek, bu hedefleri şöyle sıraladı: “2029 yılı sonuna kadar 4937 km köy ulaşım yolunun 1430 km kısmını konfor artırıcı kapsama çalışması yapılması. Köy içi yollarını 75 bin m2 ilave parke taşı kaplama yapılması. Köy yollarında güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sağlanması. Kanalizasyon tesislerinin sayısı ve kalitesinin artırılması. Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme suyuna erişimin sağlanması.”

Kırsalda tarımsal kalkınmayı desteklemek için de ‘tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek’ başlığı altında 3 hedef belirlediklerini dile getiren Gülay Yücel, “Mevcut sulanabilir 31915 hektar alan tarım arazisinin modern sulama yöntemleri kullanılarak 2029 yılı sonuna kadar 34165 hektara çıkarılması. Tarımsal üretimde verip ve kalitenin artırılmasına ilişkin projelerin desteklenmesi. Tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılması ve hayvan hastalıkları ve mücadele konularına gerekli desteğin sağlanması” diye konuştu.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 10.maddesinin e bendi gereğince İl Özel İdaresi’nin Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yüzde 94 oranındaki hissesinden yüzde 20’sinin Sungurlu Belediyesi’ne devir edilmesi hususu görüşüldü.

Söz konusu madde oy çokluğuyla reddedildi.