Çorum Belediyesi 10 adet T-plaka ihalesi yapacak. Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında yeni Diş Hastanesi ile şehrin farklı bölgelerinde 10 yıl süreyle 10 adet T-plakası verilmesi için Encümenin yetki talebi teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddesi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Görev yaptığım sürede hiçbir T-plaka ihalesi yapmadık. Ama şehrimiz büyüyor ve ihtiyaçlar gelişiyor. Diş Hastanemiz artık açılmak üzere. Orada mutlaka taksiye de ihtiyaç olacak. Şimdi 10 ticari taksi için karar alıyoruz. Ancak bunların hepsinin birden ihalesini yapacağız diye bir şey yok. İhtiyaç durumuna göre peyderpey ihaleleri yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Aşgın’ın konuşmasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.