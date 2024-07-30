Mimar Sinan Gençlikspor alt yapı yapılandırmasını devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor futbolculuğun ardından Kültürspor alt yapısında başarılı çalışmalara imza atan Medet Aylar’ı teknik adam olarak kadrosuna kattı.

Kulüp alt yapı koordinatörü olarak anlaşma imzaladığı Sadık Tahir Bıyıkoğlu ile yapılan çalışmalar sonunda alt yapıdaki başarılı çalışmaları dikkat çeken HE Kültürspor’dan Medet Aylar ile anlaşma sağlandı.

Genç Teknik adam yapılan görüşmeler sonunda Miman Sinanspor ile anlaştı. Yönetici Hacı Ömer Yağlıdere ve Alt Yapı Koordinatörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu kulüp olarak alt yapıya büyük öne verdiklerini ve Medet Aylar ile bu anlamda önemli bir adım attıklarını belirterek anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını dilediler.

Medet Aylar ise Mimar Sinanspor ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceklerini söyledi.