Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Mehdi Boudjema'nın performansından kendisinin de memnun olmadığını ‘Hatay’da birlikte çalıştığımız futbolcu ile Çorum fK’daki arasında siyah ile beyaz gibi fark var’ dedi.

Özbalta maçın toplantısında sezon başından buyana forma verdiği Mehdi ile kamuoyundaki eleştiriler hakkındaki soruya verdiği cevapta ‘Mehdi'den çok şey bekliyoruz biz. Mehdi 10 numara değil aslında istedi giydi. 6 numarada topu kapacak kesecek özellikte bir oyuncu. Beklenti farklı tabiki ancak oyun stili bu. Daha fazla katkı sağlaması gerekiyordu doğru. Hatay'da birlikte çalıştığım bir futbolcu iyi tanıyorum kefil oldum buraya geldi. Geçen hafta Hatay'daki performansını gösteren bir görsel hazırlayarak izlettirdik. Sen buydun düşüş yaşıyorsun dedik. Tabiki tu kaka demedik demeyeceğiz onu kazanmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Mehdi performansını artırmak zorunda. Teknik ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her oyuncu benim için kıymetli. Eleştiri tamam ancak onu kaybettiğimiz zaman elimize ne geçecek. Bir dönem Atakan Akkaynak hedefteki isimde şimdi Mehdi. Bunu bizde görüyoruz ancak bunu kaybetmek bir şey kazandırmaz. Oda çok üzgün kendisi de kabul ediyor performansını beğenmiyor ama onu ayağa kaldıracak olan bizleriz. İyi oyuncu ancak performansı düşük diyorum. Eski kimliğini kavuşturmaya çalışıyoruz. Daha güçlü oyun için Mehdi'yi aramıza kattık inşallah oda bunun farkında kendini toparlayarak istediğimiz katkıyı verecektir’ ifadelerini kullandı