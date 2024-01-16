Üçtutlar Mahallesi'nde dört dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Bölükbaş, 5'inci dönem için de aday olduğunu açıkladı.

Halka hizmet hakk'a hizmet düsturu ile başladığını ve bugünlere geldiğini belirten Mehmet Bölükbaş, "Özelde mahalleme genelde de memleketime hizmet yolunda çıktığım bu süreci, Allah nasip kısmet ederse bu dönem çeyrek asra vardırmayı hedefliyorum. Rabbimin izni, mahalle sakinlerimizin de desteğiyle muhtarlık hizmetlerine, Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturu ile başladık ve bugünlere geldik. Sevgi de saygı da karşılıklıdır. Ben mahallemi ve mahallelimi seviyorum. Allah razı olsun onlar da 20 yıldır beni gönüllerinde taşıdılar.” dedi.

Geçirdiği rahatsızlık sürecine de değinen Bölükbaş, öncelikle bu zaman diliminde kendisi için dua eden, kaygı duyup arayan soran herkese gönülden teşekkür ettiğini belirterek, "Hastalanmadık insan olmaz, hastalık da sağlık da bizim için. Biz bunların birer imtihan olduğu bilinciyle hayat yaşıyoruz. Bu süreç içiresinde kimi dostlarımızın muhtarlık seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağıma dair kaygı ve merakları olmuş. Tüm bunları gidermek ve tekrar aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum." diye konuştu.