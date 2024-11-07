Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Keçiörengücü maçının ikinci yarısında mecburen oyuna aldıkları Mehmet Dingil’in büyük bir özveri göstererek sakatlığının tam geçmemesine karşın oyuna girdiğini söyledi.

Özbalta ‘Mehmet Dingil’in diszinde sıkıntı var. Oyuna olmak zorunda kaldık. Maç sırasında Landre sakatlanınca kendisine sorduğumda oynamak istediğini söyledi. Fedakarlık yaptı çok iyi bir profesyonel. Kulüp çok iyi bir profesyonel ile çalışıyor hem insanı hem futbolcu olarak. Canı yana yana oynadı ve iyide oynadı iki gün dinlendi bugün takımla çalışacak.