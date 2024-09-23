Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında Polonya’nın Gdańsk şehrinde gerçekleştirilen “İklim Sınır Tanımaz; Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Anahtar” adlı Erasmus+ projesine katıldı.

Proje, Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Almanya, İspanya, Yunanistan’dan gelen katılımcıları bir araya getirdi.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, projenin amaçları arasında çevre bilincini artırmak, karbon ayak izini azaltmak ve dönüştürülebilir kıyafetler hazırlamak olduğu açıklandı.

Proje kapsamında Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri eski kıyafetlerini kullanarak düzenledikleri ikinci el moda gösterisiyle doğaya daha az zarar verebileceklerini sergiledikleri belirtildi.

Etkinliklerin yanı sıra, okulda ağaç dikimi gerçekleştirildiği ve projenin tüm aktivitelerine katılan öğrencilere katılımcı sertifikaları verildiği ve gerçekleştirilen aktiviteler arasında okul turu, karbon ayak izinin azaltılması üzerine tartışmaların yanı sıra Gdańsk ve Gdynia’nın tarihi ve kültürel yerlerine geziler yapıldığının altı çizildi.